印度女實習醫生遭姦殺　30萬醫生示威促加強保護 (16:58)

31歲女實習醫生上周五被發現半裸伏屍在其實習醫院的研討室講台上，身上多處受傷。經驗屍後，當局發現死者身體有10處受傷，包括臉、左腳、肚、右手和頸等，其中被打爆的眼鏡玻璃碎插眼。《印度快報》引述一名醫生稱，驗屍報告顯示死者有可能是被超過一人強姦。

警方其後拘捕懷疑涉案醫院義工、33歲男子羅伊（Sanjoy Roy）。事發RG Kar醫院的實習醫生因沒指定休息房間，要到研討室休息，事主上周五凌晨完成工作後就在該處休息，而疑犯被閉路電視拍到凌晨4時進入研討室所在大樓。羅伊被指過去曾犯事，警方稱疑犯成為義工時未經背景審查。

當地傳媒報道，院方一度向家人表示事主自殺，事後又以裝修為由，急急將案發研討室的牆拆掉，惹人懷疑。印度中央調查局已接手調查案件。

印度多個邦的醫療協會周一（12日）呼籲政府醫生無限期暫停處理非緊急服務，亦呼籲當局加快審理米特拉被姦殺案，以及成立一個保護醫療人員的委員會。住院醫生協會聯合會（FODA）秘書長潘迪（Sarvesh Pandey）稱全國各地周一有約30萬醫生參與示威，促加強保護醫護人員。（BBC／CNN／NDTV／印度教徒報／印度快報）