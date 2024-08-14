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墨爾本禁電動滑板車租賃 稱安全風險無法接受 (00:55)

澳洲墨爾本政府周二禁止電動滑板車租賃，稱這些滑板車帶來無法接受的安全風險。

該市政府2022年2月展開為期兩年電動滑板車租賃試驗計劃。然而，試行期間發生數百宗意外，引起公憤。

墨爾本市長里斯表示，他對一些電動滑板車使用者的不良行為感到厭倦，「太多人在人行道上騎行。人們沒有正確停放它們。它們倒在路邊，像垃圾一樣散落在城市中，有導致絆倒的危險」。

墨爾本是最新一個在短暫運營期後取消共享電動滑板車（最高時速可達26公里）的城市。法國首都巴黎去年9月就將其禁止，里斯表示他希望仿效巴黎。

市議員周二晚以6-4通過禁止電動滑板車租賃。Lime和Neuron兩家運營商被要求在30天內移走滑板車。

這兩家公司的營運合同還有六個月才屆滿，近幾周一直在積極遊說，呼籲用戶向市議會請願。

兩家公司表示，他們近幾個月已經大力投資以改善電動滑板車安全和使用規定，Neuron表示計劃在電動滑板車上安裝人工智能攝影機以防止濫用。

該公司的發言人周二譴責市議會全面禁止租賃電動滑板車，稱他們一直在與市政官員討論，以引入措施，如將滑板車的使用限制在城市較少擁擠的地區，或者設立騎行區域。

自從2022年2月試驗開始以來，墨爾本有1500輛電動滑板車供租賃。墨爾本市政府此前曾報告稱，電動滑板車減少了該市逾400公噸的碳排放量，並鼓勵更多人使用公共交通工具。

但也有越來越多證據顯示了該計劃的缺陷。皇家墨爾本醫院2023年12月發表報告指出，2022年有近250名電動滑板車使用者在急症室就醫。其中大多數與酒後或藥後駕駛、超速和不戴頭盔等因素有關。

醫院發言人表示，電動滑板車事故甚至導致死亡和腦損傷，傷者主要是年輕人。

（英國廣播公司／衛報）

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