土耳其解封IG (18:01)

IG母公司Meta否認沒有配合土耳其，稱根據土耳其當局的要求，他們上半年撤下了近2500篇帖子。烏拉爾奧盧上周六晚於社交平台X發文稱，IG已回應當局要求，決定解封IG。

總統府通訊總監阿爾通（Fahrettin Altun）曾指摘IG審查悼念哈馬斯政治領袖哈尼亞的帖文。哈尼亞7月在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，襲擊被指是以色列所為。

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.



Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti…— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024