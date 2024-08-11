土耳其解封IG (18:01)

土耳其禁止數百萬名Instagram（IG）用戶訪問平台9天後，上周六晚（10日）開始解封IG。該平台自8月2日早上開始被封鎖，土耳其當局當時未解釋清楚原因。交通和基礎設施部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）上周六提到封鎖涉及與內容有關的違規行為，指IG拒絕刪除數千篇涉及賭博、毒品和虐待兒童的帖文。烏拉爾奧盧在社交平台X上堅稱：「從一開始，我們希望社交媒體平台尊重共和國的法律。」
IG母公司Meta否認沒有配合土耳其，稱根據土耳其當局的要求，他們上半年撤下了近2500篇帖子。烏拉爾奧盧上周六晚於社交平台X發文稱，IG已回應當局要求，決定解封IG。
總統府通訊總監阿爾通（Fahrettin Altun）曾指摘IG審查悼念哈馬斯政治領袖哈尼亞的帖文。哈尼亞7月在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，襲擊被指是以色列所為。
（法新社）
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.
Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti…— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024