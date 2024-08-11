「GPS欺騙」激增　可致客機偏離航道、改變機上時鐘時間 (17:31)

GPS欺騙是一種操縱全球定位系統（GPS）信號的方式，令GPS接收器換算出錯誤位置。監察航空業變化和風險的組織OPSGROUP指出，近幾個月來，影響商用客機的「GPS欺騙」事件增加400%。當中許多涉及非法以地面GPS系統發送錯誤方位至周遭空域，藉此混淆來犯的無人機或導彈，而這種現象在衝突區域附近尤其明顯。

英國網絡安全公司Pen Test Partners創辦人芒羅（Ken Munro）上周六（10日）在美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）黑客大會（DEF CON）發表演說表示，「我們開始看到有報告指出，『欺騙』事件發生期間，飛機上的時鐘發生各種詭異事件。」

芒羅接受路透社訪問時援引一例說，最近一架由西方主要航空公司營運的飛機，機上時鐘突然往前跑了好幾年，導致飛機無法登入電子加密通訊系統。芒羅說，該架飛機後來停飛好幾個星期，讓工程師以手動方式重新設定機上系統裝置。

要阻斷或扭曲GPS訊號並不難，不僅零件費用不高、易於取得，且只要有一定的技術知識就做得到。芒羅說：「這會造成飛機失事嗎？答案是否定的。」他說：「這會造成小小的混淆，並有引發一連串事件的風險，也就是一件小事過後又發生一件小事，接着就碰上大事。」

（路透社）

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