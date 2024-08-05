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澳洲提升恐怖主義威脅等級　總理：警惕極端意識形態 (14:29)

澳洲周一（5日）將恐怖主義威脅等級從「有可能」（possible）提升至「很可能」（probable），是兩年來首次提升等級。安全部門指出，將恐怖主義威脅等級提升是因為本土極端主義意識形態冒起，未來12個月內出現陸上襲擊的可能性超過50%。

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一表示，他已根據安全部門建議，提升澳洲面臨的威脅級別，但這並不代表有立即遇襲的危險。他在記者會上說：「我們收到的建議是，愈來愈多澳洲人擁抱更多樣化的極端意識形態，我們有責任保持警惕。」

澳洲在2022年時下調威脅等級，從連續8年的「很可能」改至「有可能」。澳洲安全情報組織（ASIO）總監布格斯（Mike Burgess）表示，澳洲的安全環境正在惡化，變得更加不穩和難以預測，雖然暫時沒有迹象顯示澳洲即將受到襲擊，但未來12個月面對暴力威脅的情況增加。

布格斯說，以往當局最主要關注的安全問題是外國干預和間諜，但情報顯示政治觸發的暴力問題同樣嚴重。他指出，中東的緊張局勢，包括以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日開始的戰事，是調升威脅等級的因素之一。他說：「衝突加深了不滿，引發了抗議，破壞社會凝聚力，讓包容力愈來愈低。」（路透社/法新社）

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