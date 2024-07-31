路透：賀錦麗快將公布副手人選 (00:21)

路透社周二（7月30日）引述兩名消息人士報道，即將代表民主黨出選美國總統的賀錦麗下周將與其競選拍檔一同出訪對大選關鍵的游離州，顯示這位現任副總統即將結束對副總統候選人的揀選程序。
其中一人表示，賀錦麗會在前往游離州前公布副手人選。據報目前獲考慮的副手人選包括肯塔基州長貝謝爾（Andy Beshear）、賓夕法尼亞州長夏皮羅（Andy Beshear）、亞利桑那聯邦參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州長瓦爾茨（Tim Walz）和運輸部長布蒂吉格。
北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）和密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）原也被視為重要人選，但二人皆在周一排除擔任副總統候選人的可能性。
今屆大選的最關鍵游離州包括亞利桑那（11張選舉人票）、內華達（6張）、喬治亞（16張）、威斯康星（10張）、密歇根（15張）和賓夕法尼亞（19張）。明尼蘇達（10張）、北卡羅萊納（16張）等也是潛在改寫戰局的游離州。
貝謝爾執掌的肯塔基州不被視為游離州，但他被認為積極爭取副總統候選人的位置。他昨日跨州前往喬治亞州的「深紅」（即高度支持共和黨）福賽斯縣主持一名競選辦公室的儀式。賀錦麗本人未有同場。
（路透社/今日美國報）
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