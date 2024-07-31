路透：賀錦麗快將公布副手人選 (00:21)

其中一人表示，賀錦麗會在前往游離州前公布副手人選。據報目前獲考慮的副手人選包括肯塔基州長貝謝爾（Andy Beshear）、賓夕法尼亞州長夏皮羅（Andy Beshear）、亞利桑那聯邦參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州長瓦爾茨（Tim Walz）和運輸部長布蒂吉格。

北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）和密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）原也被視為重要人選，但二人皆在周一排除擔任副總統候選人的可能性。

今屆大選的最關鍵游離州包括亞利桑那（11張選舉人票）、內華達（6張）、喬治亞（16張）、威斯康星（10張）、密歇根（15張）和賓夕法尼亞（19張）。明尼蘇達（10張）、北卡羅萊納（16張）等也是潛在改寫戰局的游離州。

貝謝爾執掌的肯塔基州不被視為游離州，但他被認為積極爭取副總統候選人的位置。他昨日跨州前往喬治亞州的「深紅」（即高度支持共和黨）福賽斯縣主持一名競選辦公室的儀式。賀錦麗本人未有同場。

（路透社/今日美國報）