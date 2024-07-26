賀錦麗首個競選廣告 針對特朗普刑事紀錄 (00:28)

題為《我們選擇自由》的廣告在社交平台發放，以Beyoncé名曲Freedom為背景音樂（美國有線新聞網絡（CNN）報道，賀錦麗在周一進入競選總部時正好播放這首歌，而Beyoncé已經同意讓賀錦麗在整個競選活動中使用它），賀錦麗親自旁白，雖沒點名對手特朗普，在畫面顯示特朗普與競選拍檔萬斯時，她說：「有些人認為我們應該成為一個混亂、恐懼和仇恨的國家。」

貫徹賀錦麗的「前檢察官 vs 重罪犯」選戰路線，廣告中閃過一份份以特朗普刑事案為頭條的報紙時，賀錦麗說：「我們選擇一個沒有人淩駕法律的未來。」

廣告還提到民主黨所倡導的幾個關鍵問題，包括遏制槍支暴力、保護婦女的生育權利、減少兒童貧困和擴大可負擔健康保健的範圍。

「在這次選舉中，我們每個人都面臨一個問題：我們想要生活在一個怎樣的國家？」賀錦麗在廣告中說道，「我們相信美國的承諾，我們已經準備好為此而戰鬥。因為當我們戰鬥時，我們就會取得勝利。所以加入我們吧。」

福布斯