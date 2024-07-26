賀錦麗首個競選廣告 針對特朗普刑事紀錄 (00:28)

美國副總統賀錦麗接替總統拜登競選並鎖定民主黨總統候選人提名資格後，周四推出首個總統競選廣告，賣點包括針對對手特朗普的刑事紀錄。
題為《我們選擇自由》的廣告在社交平台發放，以Beyoncé名曲Freedom為背景音樂（美國有線新聞網絡（CNN）報道，賀錦麗在周一進入競選總部時正好播放這首歌，而Beyoncé已經同意讓賀錦麗在整個競選活動中使用它），賀錦麗親自旁白，雖沒點名對手特朗普，在畫面顯示特朗普與競選拍檔萬斯時，她說：「有些人認為我們應該成為一個混亂、恐懼和仇恨的國家。」
貫徹賀錦麗的「前檢察官 vs 重罪犯」選戰路線，廣告中閃過一份份以特朗普刑事案為頭條的報紙時，賀錦麗說：「我們選擇一個沒有人淩駕法律的未來。」
廣告還提到民主黨所倡導的幾個關鍵問題，包括遏制槍支暴力、保護婦女的生育權利、減少兒童貧困和擴大可負擔健康保健的範圍。
「在這次選舉中，我們每個人都面臨一個問題：我們想要生活在一個怎樣的國家？」賀錦麗在廣告中說道，「我們相信美國的承諾，我們已經準備好為此而戰鬥。因為當我們戰鬥時，我們就會取得勝利。所以加入我們吧。」
福布斯
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