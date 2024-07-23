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即時國際

美黑人女子報警反遭擊斃 白人警員被控謀殺 (16:09)

美國伊利諾伊州首府斯普林菲爾德警方周一（22日）公開片段，顯示一名白人警員只為了一鍋熱水，連開3槍殺了報警求助的一名非裔女子。該名警員其後被控謀殺。

本月6日凌晨，患妄想型精神分裂症36歲黑人女子馬西（Sonya Massey）懷疑有賊企圖闖進其斯普林菲爾德寓所，報警求助，但被到場警員槍殺。

警方周一（22日）公開涉事警員隨身攝錄機拍下的案發片段。當中揭示30歲白人警員格雷森（Sean Grayson）和一名拍檔零時50分抵達上址，馬西應指示翻找身分證明之際，格雷森發現開放式廚房爐灶上有一鍋沸水未熄火，說擔心引發火警，要求馬西把那鍋沸水從爐上挪走。馬西其後拿起那鍋水，並出言斥責警員。

格雷森道：「你最好不要再罵，否則我發誓，會朝你臉部開槍。」然後拔槍喝令她放下那鍋水。馬西說了兩句「對不起」，但格雷森繼續逼近她，接着開了3槍，一枚子彈擊中了馬西眼睛下方，從她後頸穿出。

代表死者家屬的著名民權律師克倫普指出，片段顯示死者沒有對警員做出任何攻擊行為或構成威脅，指摘警員無理使用致命武力。

格雷森已被開除，被控謀殺，另可能被加控毆打罪和公職行為不當。總統拜登周一發聲明表示，應該還馬西家人公道。（BBC/衛報/CNN）

相關字詞﹕伊利諾伊州 白人警察 黑人

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