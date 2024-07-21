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孟加拉反公職配額示威逾150死　最高法院取消大部分配額 (16:53)

孟加拉最高法院周日廢除了大部分公務員職位配額。有關配額制引發學生領導的示威活動，造成最少151人死亡。《衛報》上周六（20日）報道，當局20日凌晨零時起實施戒嚴後，已對警方下達「格殺勿論」命令。美國呼籲公民勿往該國。

最高法院的上訴部門駁回了下級法院恢復配額制度的命令，指示93%的政府工作職位將根據能力開放給應徵者，不再設配額。總檢察長烏丁告訴法新社，最高法院裁定高等法院早前的判決非法。他補充說，5%的公務員職位將保留給獨立戰爭退伍軍人的子女，而2%將保留給其他類別。法新社指最高法院將配額制規模縮減但沒廢除。參與此案的一名律師告訴法新社，最高法院發表裁決後，要求示威者「返回課堂」。

總理哈西娜的政府2018年廢除了配額制度，但下級法院上個月恢復該制度，引發了抗議活動和政府的鎮壓行動。學生不滿配額制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括為參與1971年獨立戰爭的退伍軍人子女預留30%公務員職位。孟加拉本月幾乎日日都有遊行示威要求結束配額制，後來演變成警察與大學生衝突，自警方使用實彈槍擊後，死亡人數持續攀升。

孟加拉內政部長阿薩杜扎曼．汗（Asaduzzaman Khan）周日告訴法新社，當局將延長原本直至周日早上的戒嚴令，直到情況有改善。

美國國務院上周六將孟加拉旅遊警示由第3級「三思而行」提升至最嚴重的第4級，形容孟加拉發生內亂，呼籲公民勿前往當地，並表示已授權非緊急美國政府僱員及家屬自行離開孟加拉。

（法新社／路透社／衛報）

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