孟加拉反公職配額示威逾150死　最高法院取消大部分配額 (16:53)

孟加拉最高法院周日廢除了大部分公務員職位配額。有關配額制引發學生領導的示威活動，造成最少151人死亡。《衛報》上周六（20日）報道，當局20日凌晨零時起實施戒嚴後，已對警方下達「格殺勿論」命令。美國呼籲公民勿往該國。

最高法院的上訴部門駁回了下級法院恢復配額制度的命令，指示93%的政府工作職位將根據能力開放給應徵者，不再設配額。總檢察長烏丁告訴法新社，最高法院裁定高等法院早前的判決非法。他補充說，5%的公務員職位將保留給獨立戰爭退伍軍人的子女，而2%將保留給其他類別。法新社指最高法院將配額制規模縮減但沒廢除。參與此案的一名律師告訴法新社，最高法院發表裁決後，要求示威者「返回課堂」。

總理哈西娜的政府2018年廢除了配額制度，但下級法院上個月恢復該制度，引發了抗議活動和政府的鎮壓行動。學生不滿配額制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括為參與1971年獨立戰爭的退伍軍人子女預留30%公務員職位。孟加拉本月幾乎日日都有遊行示威要求結束配額制，後來演變成警察與大學生衝突，自警方使用實彈槍擊後，死亡人數持續攀升。