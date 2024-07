競選集會在室內舉行,警方於會場內外加強戒備,附近每個街口幾乎都有警員駐守。特朗普受傷的右耳由原來貼着白紗布換成貼上膠布。他與副手萬斯一同出席集會。

習近平曾致函慰問

特朗普在集會上表示,暗殺事件發生後,多國領袖都有表達慰問,其中中國國家主席習近平亦有致函,特朗普形容與習近平「相處得很好」(I got along very well with President Xi)。(路透社/法新社/美聯社/Politico)

