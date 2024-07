年僅39歲的萬斯在退伍後進修,在耶魯法學院修畢法學博士後從事風險投資工作,2016年發表回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),透過刻劃與外祖父母的相處,探討他出身的阿巴拉契亞地區價值觀和社會問題,被認為是有助理解鐵鏽帶州份如何從親民主黨變成親共和黨的重要著作。

該書一紙風行,還被改篇成同名電影。萬斯本人也因此備受美國保守派注目,2022年代表共和黨在家鄉俄亥俄州當選參議員,兩年後即獲特朗普青睞,委以副手重任。

萬斯曾被揭發昔日批評過特朗普,但如今已成為對方的強力支持者。在特朗普遇刺後,萬斯在社交平台X公開指摘拜登競選團隊將特朗普刻劃成「必須不惜一切代價來阻止的威權法西斯主義者」,直接引致針對特朗普的企圖行刺。這說法惹來不少爭議。(霍士新聞/BBC)