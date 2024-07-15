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西雅圖原爆少女像被鋸走　警循盜竊方向調查 (19:06)

美國西雅圖一座紀念原爆少女佐佐木禎子的銅像，上周被發現幾乎整座銅像不翼而飛，僅剩下腳踝一小部分，警方以盜竊罪展開調查。

《西雅圖時報》周日（14日）報道，西雅圖北部和平公園內的「禎子與千紙鶴」銅像（Sadako and the Thousand Paper Cranes）上周五被發現從腳踝處齊口切斷。管理公園的市政府報警，警方正展開調查。當地電視台報道，由於懷疑銅像被竊與近來銅價飆升有關，相關人士已通報附近的廢金屬回收業者多加留意。

「禎子與千紙鶴」銅像是為了紀念日本廣島市原爆受害者佐佐木禎子、在1990年由藝術家史密斯（Daryl Smith）而創作。禎子生於1943年1月，1945年8月6日廣島被投原子彈時年僅2歲，其住宅距離原爆點約1.6公里。禎子未有即時不適，直到1954年約11月下旬罹患感冒，頸部和耳後方亦出現逐漸變大的腫塊，到1955年2月確診罹患急性淋巴性白血病，同年10月去世，年僅12歲。1955年8月，名古屋的高中生去探望禎子時，送給她摺紙鶴為禮物，禎子和許多入院病患之後開始摺紙鶴，相信摺了千隻紙鶴就能恢復健康。禎子過世後，在她的葬禮上，她生前所摺紙鶴分發給弔唁者，然後放入她的棺木中。

禎子被視為和平象徵。日本廣島和平紀念公園設有禎子把紙鶴托舉過頭頂的雕像「原爆之子」。在西雅圖和平公園的銅像，身穿水手服的禎子則是右手捧着一隻紙鶴，每年有許多到訪遊客會在銅像掛上紙鶴。這座銅像2003年曾被砍斷右腕，美日兩國隨即展開募款活動，於8個月後修復。

（西雅圖時報/中央社）

 

相關字詞﹕西雅圖 銅像 原爆

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