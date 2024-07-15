新加坡將推生成式AI安全指南　以保障個人資料安全 (13:25)

數碼發展及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明周一（15日）在個人資料保護研討會開幕儀式上致辭時表示，這份針對生成式AI框架和應用開發者的安全指南，旨在將資料透明度和安全性測試，定為AI開發的優先基準和基本要求。新的安全指南也將是星洲AI驗證系統AI Verify框架的一部分。

她指出，AI開發和測試使用大量個人資料，除了可能出現偏頗，如果不降低與資料安全相關的風險，企業和使用者也可能會難以信任AI支援的產品和服務，沒有信任基礎的話，AI創新的支援也會隨時間減退。她說：「新加坡會以主動、保護和務實的方式應對這些挑戰。」

除了安全指南，楊莉明也宣布，當局已推出針對合成資料（synthetic data）生產的建議指南，幫助業者了解和更好地使用合成資料這項私隱增強科技（Privacy Enhancing Technologies）。她又透露，針對東盟的資料匿名化指南（ASEAN Guide on Data Anonymisation）將在明年初發布，以推動區內資料監管和匯聚，並為東盟的相關業者提供重要的資源。（聯合早報/商業時報）