今次拜登就任總統以來第三次在白宮橢圓形辦公室就重要事件作出回應。他稱已與特朗普短暫交談,對於特朗普沒有嚴重受傷感欣慰。拜登表示,國內的政治討論十分激烈,「不能讓政治成為殺戮戰場」。

而在發表講話前,拜登表示已下令特勤局檢視對特朗普,以及即將在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會的保安,確保安全。他並稱,已下令就今次事件,對國家安全進行獨立檢討,隨後會公開調查結果。(路透社/CNN)

Join me as I address the nation from the Oval Office. https://t.co/0lbRNEt6OH— President Biden (@POTUS) July 15, 2024