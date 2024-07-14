特朗普競選中槍右耳傷　社交平台報平安謝特勤人員迅速反應　20歲疑兇被擊斃 (14:19)

【14:19】聯邦調查局（FBI）已確認行刺特朗普的槍手身分，他是20歲的托馬斯·馬修·克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），來自賓夕法尼亞州。

【11:52】除了疑兇當場被擊斃，現場至少一名觀眾喪生，兩人重傷。

【10:04】特朗普其後在社交平台發文報平安，確認自己右耳上端被子彈「擊中穿透」，感謝特勤局及其他執法部門的迅速反應，帖文以「天佑美國」作結。

綜合警方公布和傳媒報道，事發於當地時間上周六傍晚6時15分，競選集會現場位於賓夕法尼亞州第二大城市匹茲堡以北的巴特勒（Butler），該州是大選重要游離州。目擊者指疑兇是在距離集會現場約50呎的一棟建築物屋頂開槍。

從現場可見，特朗普中槍後手掩右耳，隨即伏下，特勤人員隨即衝前以身掩護。隔了一會特朗普在特勤人員簇擁下扶起，右臉明顯有血，其後舉起右臂揮拳，向一度訝然的民眾展示自己並無大恙，現場隨即響起歡呼聲。特朗普隨即被帶下講台並送院，其團隊發言人隨後發聲明確認特朗普本人無大礙。

仍爭取代表民主黨連任、計劃與特朗普在11月大選對壘的美國總統拜登發表聲明，對特朗普安全無礙的消息感恩，表明「這種暴力在美國沒有立足之地」，全國人民必須團結譴責事件。（BBC）