明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

特朗普競選中槍右耳傷　社交平台報平安謝特勤人員迅速反應　20歲疑兇被擊斃 (14:19)

美國共和黨總統候選人特朗普上周六（13日）在賓夕法尼亞州舉行的競選造勢集會遇上槍擊，右耳受傷但性命無虞。

【14:19】聯邦調查局（FBI）已確認行刺特朗普的槍手身分，他是20歲的托馬斯·馬修·克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），來自賓夕法尼亞州。

【11:52】除了疑兇當場被擊斃，現場至少一名觀眾喪生，兩人重傷。

【10:04】特朗普其後在社交平台發文報平安，確認自己右耳上端被子彈「擊中穿透」，感謝特勤局及其他執法部門的迅速反應，帖文以「天佑美國」作結。

綜合警方公布和傳媒報道，事發於當地時間上周六傍晚6時15分，競選集會現場位於賓夕法尼亞州第二大城市匹茲堡以北的巴特勒（Butler），該州是大選重要游離州。目擊者指疑兇是在距離集會現場約50呎的一棟建築物屋頂開槍。

從現場可見，特朗普中槍後手掩右耳，隨即伏下，特勤人員隨即衝前以身掩護。隔了一會特朗普在特勤人員簇擁下扶起，右臉明顯有血，其後舉起右臂揮拳，向一度訝然的民眾展示自己並無大恙，現場隨即響起歡呼聲。特朗普隨即被帶下講台並送院，其團隊發言人隨後發聲明確認特朗普本人無大礙。

仍爭取代表民主黨連任、計劃與特朗普在11月大選對壘的美國總統拜登發表聲明，對特朗普安全無礙的消息感恩，表明「這種暴力在美國沒有立足之地」，全國人民必須團結譴責事件。（BBC）

相關字詞﹕特朗普 編輯推介

上 / 下一篇新聞