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聯合國示警：數碼化推動經濟 但破壞環境 (20:05)

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在周三（10日）發布的《2024年數碼經濟報告》中警告，數碼化在推動全球經濟發展的同時，對環境產生的負面影響也變得「愈來愈嚴重」。因此這個機構呼籲制定永續策略，以應對日益增加的環境代價，尤其是開發中國家。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在報告中說：「數碼化持續高速發展，改變人們的生活與生計。與此同時，未加規範的的數碼化也可能會使一些人處於弱勢而落後於他人，並使環境和氣候問題更加惡化。」

他警告，對數碼工具的依賴正在直接影響環境，從消耗原料、水和電力、造成空氣污染，到產生廢物：「人工智能（AI）等新興科技又使這些問題更加突出。」

Google近期發布報告稱，其溫室氣體排放量在截至2023年的5年間已增加48%，主要是因為支援AI所需的數據中心耗能增加。微軟（Microsoft）也在最新的永續報告中提到，其去年的溫室氣體排放量相較2020年成長29%。

 

全球最知名的加密貨幣「比特幣」（Bitcoin）挖礦的耗電量在2015年至2023年已增加約33倍，估計達到121 TWh。UNCTAD秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）指出，這使得比特幣挖礦的用電量超過比利時或芬蘭全國的用電。葛林斯潘總結道：「數碼化是全球經濟成長的一個受歡迎且必要的驅動力，但我們需要以包容和永續的方式進行。」（法新社/中央社）

 

相關字詞﹕聯合國；聯合國貿易和發展會議；污染；比特幣；bitcoin；挖礦；數碼化經濟；環保 編輯推介

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