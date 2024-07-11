北約公報指中國為俄烏戰爭「決定性支持者」 中方斥抹黑 (20:21)

匈牙利外長西雅爾托 （Peter Szijjarto）周四（11日） 在華盛頓接受匈牙利國家電視台採訪時表示，「匈牙利不想要，並且不會支持北約成為『反華集團』」。

【16﹕00】正在美國華盛頓舉行的北約峰會周三（10日）發表聯合公報，首次譴責中國軍事支持俄羅斯，指摘北京成為俄羅斯在烏克蘭戰爭中的「決定性支持者」（ decisive enabler），要求中國停止供俄武器零件和其他對重建俄軍隊至關重要的技術。中國駐歐盟使團周四批評北約公報充斥冷戰思維和好戰言論，「涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，中方對此表示強烈不滿，已向北約提出嚴正交涉。

北約公報稱，「中國在助長歐洲近代史上最大戰爭的同時，其利益和聲譽不可能不受到負面影響」，並提別指出「中國大規模支持俄羅斯國防工業基礎」。中國駐歐盟使團周四表示，中國不是烏克蘭危機（俄烏戰爭）的製造者，從未向衝突任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。

（紐約時報/中央社）