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三星AI摺機亮相   通話翻譯升級 塗鴉變實際圖像 (00:02)

三星周三（10日）在法國巴黎舉行發布會，推出兩款新一代摺疊式手機Galaxy Z Fold6、Z Flip6，以及兩款智能手表與兩款真無線藍牙耳機。其中新一代摺疊機Galaxy Z Fold6、Z Flip6，首度導入人工智能（AI）功能，並優化5大AI應用，包括搜尋圈可解答數學題、通話即時翻譯功能可支援Line等通訊軟體，新的繪圖助理則可把手繪塗鴉自動生成實際圖像。

Galaxy Z Fold6與Flip 6的最大亮點在AI，三星結合Galaxy AI運用大螢幕與摺疊形態開發AI體驗，在AI功能上有5大進化﹕

1）「搜尋圈」不止能搜尋圖片、翻譯文字，可透過掃描解答數學題。

2）翻譯溝通模式，在摺疊機形態下優化，例如雙面翻譯窗可於內頁與封面螢幕顯示雙方語言，等於在說話的同時，畫面上會出現對方看得懂的即時字幕，聆聽模式可不間斷同步翻譯，如隨身個人口譯。值得注意的是，Z Fold6通話即時翻譯功能已能延伸支援第三方通訊軟體，例如Line等。

3）AI筆記助理方面，可自動排版使用者筆記內容、生成摘要，介面便於瀏覽比對原稿；語音同步筆記功能也升級、可智能翻譯PDF內容功能。

4）新的繪圖助理，則可讓手繪塗鴉化為現實，例如隨手為照片人物勾勒眼鏡線條，就能在照片中自動生成眼鏡的實際圖像。

5）在智能影像編輯方面，可透過AI物件感知引擎，分析拍攝物件，使成像的清晰度與層次感更上層樓，也能透過AI人像繪圖，把照片轉為漫畫風，並能以AI為影片自動生成額外影格，後製放慢瞬間。

（中央社）

相關字詞﹕三星；智能手機；AI手機；摺疊手機；Galaxy Z Fold6；Z Flip6 編輯推介

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