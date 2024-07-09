俄劇作家及導演被指為恐怖主義辯護　判囚6年 (17:08)

39歲戲劇導演别爾科維奇（Zhenya Berkovich）和44歲劇作家佩蒂邱克（Svetlana Petriychuk）因製作一部名為Finist,the Brave Falcon的戲劇被判囚，該作品借用同名經典童話故事，但根據真實事件改編，講述一名俄羅斯女子在敘利亞內戰期間前往敘利亞，與ISIS成員結婚。

這是2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，俄國藝文界因作品內容而遭起訴的最矚目案件。兩名被告均不認罪。5月底開審時，别爾科維奇和佩蒂邱克就表示，推出這部劇作是因她們堅決反對恐怖主義而非支持。别爾科維奇在庭上說：「我做藝術表演是為避免恐怖主義發生。對於恐怖主義，我只有譴責和反感。」辯護律師表示會上訴。别爾科維奇曾寫詩批評俄軍侵烏，其支持者認為今次案件可能與此有關。

言論自由倡議者及俄國藝術界譴責這宗案件是出於政治動機。人權觀察表示，别爾科維奇與佩蒂邱克是「以完全荒謬的罪名被判刑，是一次不公正的審判，是對别爾科維奇公開反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的公然報復」。（法新社/路透社）