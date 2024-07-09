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日本猛暑來襲 東京都6人中暑亡 (16:41)

日本猛暑來襲，超過100個地點紀錄到超過35℃高溫，酷熱難耐。根據東京都檢察醫務院，目前確認東京都在本月6日有3人、8日3人，累計6人死於中暑。根據東京氣象廳，東京本月6日最高溫為34.2℃，8日則是36℃。

日本氣象廳指出，受到太平洋高壓增強影響，日本持續出現高溫天氣。根據氣象廳定義，最高氣溫在25℃以上稱為「夏日」、30℃以上稱為「真夏日」、35℃以上稱為「猛暑日」。

日本各地近日紛紛發出注意中暑警報，也出現不少疑似中暑的民眾送醫。中暑風險較高的地區包括關東內陸、東海，以及沖繩。根據周二（9日）下午2時數據，某些地區溫度之高，甚至在海平面上方1500米處的溫度都有27℃。

此外，關東的西側有山脈阻擋，暖空氣向下吹拂，可能會出現「焚風現象」，導致溫度進一步升高。氣象預報士名倉直美指出， 雖然氣象廳把35℃以上稱為猛暑日，但現在的天氣應該要另取一個新名字「酷暑日」。她表示，「如果40℃以上的天氣持續出現，我想應該會出現新的氣象用語。」

日本靜岡市7月7日出現日本今年首次40℃高溫，這也是靜岡自1940年有紀錄以來，首次觀測到氣溫40℃。這是日本連續第7年出現40℃以上氣溫，預料東海和關東地區未來還會繼續出現35℃以上的「猛暑日」。

（中央社）

相關字詞﹕日本；猛暑；酷熱；高溫；中暑；東京都 編輯推介

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