女兒指控繼父性侵   諾獎女作家被指漠視 (20:53)

斯金納（Andrea Robin Skinner）強調：「我想要的是一些記錄下來的真相和公開證據，證明我不該遭受發生在我身上的事。我也希望人們談論我母親時，會提到這個故事、我的故事。」

斯金納說，在1976年她9歲時，有天晚上母親外出，繼父弗瑞姆林（Gerald Fremlin）趁她睡覺時爬上床性侵她。斯金納又表示，每次只要她和弗瑞姆林獨處，例如在「開車途中，他就會暴露生殖器、告訴我他喜歡社區中的哪些小女孩，還向我敘述母親的性需求」。弗雷姆林已在2013年逝世。

斯金納稱在25歲時向門羅說出這一切，但母親決定繼續待在弗瑞姆林身邊。門羅結束第一段婚姻後，在1970年代與弗瑞姆林結婚。

斯金納寫到門羅時說：「她的反應正如我原先擔心的一樣，彷彿她早就知道這段婚姻被出軌。我們所有人好像回到什麼事都沒發生過的樣子。」

斯金納說，在2005年、也就是她38歲那年，她看到母親在《紐約時報》專訪中對弗瑞姆林讚譽有加後，她毅然決然報警、指控繼父的罪行。弗雷姆林同一年坦承犯下強暴猥褻罪行。

門羅在2013年獲頒諾貝爾文學獎，今年5月辭世，享耆壽92歲。（多倫多星報/中央社）