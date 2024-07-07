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以軍空襲加沙聯合國學校　16人喪命 (16:32)

以色列與巴勒斯坦武裝哈馬斯的戰爭踏入第10個月，以軍持續空襲加沙，上周六（6日）擊中一所聯合國學校，哈馬斯稱最少16人死亡。

加沙戰爭持續，醫護人員表示，加沙市北部地區一所房屋周日（7日）遭到以色列襲擊，造成6人死亡。巴勒斯坦紅新月會周日表示，包括兩名兒童在內的6人的屍體已經運抵加沙中部代爾拜拉赫省（Deir al-Balah）的阿克薩烈士醫院。

哈馬斯控制的加沙衛生部上周六表示，加沙中部努賽拉特一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）管理的學校遭到襲擊，造成16人死亡，該校正為流離失所的人提供庇護。以色列國防軍上周六發聲明，證實當日早些時候空襲加沙一所聯合國學校，根據情報，學校被哈馬斯武裝人員用作藏身之處和指揮中心，故對校內的「恐怖分子」展開空襲。

外交方面，埃及開羅新聞台上周六表示，以色列和美國代表團將在該國討論潛在加沙停火協議中「懸而未決的問題」。該台援引一名高級官員報道，埃及正就達成停火和人質交換協議與哈馬斯會談。

一名哈馬斯官員與一名埃及官員上周六表示，哈馬斯已初步同意一項獲美國支持的加沙分階段停火協議提案，並放棄要求以色列預先承諾徹底結束戰爭。以色列亦已表示，將於未來幾日派遣代表團前往卡塔爾談判，不過以色列總理內塔尼亞胡的發言人表示，如何確定停火和釋放人質，仍與哈馬斯存在分歧。

（法新社／路透社／以色列時報／新華社）

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