英國大選｜點票接近結束　工黨奪412議席重返執政　保守黨僅剩121席 (18:26)

【18:26】英國大選點票接近完成，只剩兩席未有結果。BBC報道，650個下議院議席中，工黨目前取得412席，即逾63%議席，成為擁絕大多數席位的執政黨。慘敗的保守黨議席大幅下跌至121席，終結14年來的執政，議席數目亦跌破1906年的156席，成為保守黨歷來最少議席紀錄。排第三是自由民主黨有71席。原先的第三大黨蘇格蘭民族黨只取得9席，新芬黨取得7席。

【13:14】目前工黨取得392個議席，成為執政黨。保守黨議席大幅下跌，暫時取得101席。排第三是自由民主黨有61席。

【12:25】工黨取得過半議席後，黨魁施紀賢在倫敦見記者，稱感謝選民為國家帶來改變，亦稱「選民這樣授權（工黨）帶來巨大責任」。他表示工黨上台後會重新團結國家，要將政治回歸公共服務。

【12:07】工黨已在625個議席中取得333席，即過半數議席，BBC稱工黨勝出大選。保守黨大幅落後只有71席。排第三是自由民主黨，有46席。

【11:51】辛偉誠承認保守黨落敗

保守黨黨魁、首相辛偉誠在所屬選區保住議席，他見記者時承認保守黨落敗，工黨勝出今次選舉，已向工黨黨魁施紀賢表達祝賀。他稱返回倫敦後將發表更詳盡的講話。最新點票結果顯示，工黨取得303席，保守黨只有63席。排第三是自由民主黨，有39席。

【11:34】已有超過一半議席結果，工黨取得272席遙遙領先，執政保守黨大幅落後只有49席。排第三是自由民主黨，有33席。

【09:26】BBC、ITV及Sky TV進行的票站調查結果顯示，下議院650個議席中，在野工黨預料贏得410席，即逾六成席位，贏得絕大多數席位。執政保守黨慘敗，預料流失170席，只保住得131席。這個結果意味工黨將會重新上台，時隔14年再度執政，其黨魁施紀賢將成下一任首相。

票站調查結果亦顯示，自由民主黨的議席預料增至61席，成為第三大黨，首次參選的英國改革黨亦將取得13席。（BBC/路透社）