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日政府終淘汰floppy 數位大臣：在軟碟戰爭中取勝 (00:51)

2024年，日本終於告別了電腦軟碟（floppy）。

直到上個月，日本公眾仍被要求使用過時的儲存設備提交文件給政府，有超過1000項法規要求使用軟碟。但數位大臣河野太郎表示，這些規定現在終被廢除。2021年，河野已經宣布向軟碟「宣戰」。近三年後的周三（3日）他宣布：「我們在軟碟戰爭中取勝了！」

 

自從被任命到這個職位以來，河野將消除舊技術作為目標，還表示要「擺脫傳真機」。

 

曾經被視為技術強國的日本，近年來由於對變革的深層抗拒而在全球數碼化浪潮中落後。例如，工作場所仍然更喜歡傳真機而不是電子郵件——之前計劃從政府辦公室中移除這些機器的計劃因為反對而被取消。

 

河野的宣布在日本社交媒體上廣為討論。社交平台X一名用戶稱軟碟為「過時的政府的象徵」。X上的另一條評論寫道：「政府還在使用軟碟？太過時了...我猜他們只是充滿了老人。」

 

軟碟是在20世紀60年代創造的，在20世紀90年代因為出現了更高效的儲存解決方案而不再流行。一片3.5吋軟碟能容納1.44MB的數據。要複製一個存儲32GB信息的存儲器，需要超過22,000張這樣的軟碟。SONY是最後一家生産軟碟的廠商，2011年停止了生産。作為日本遲來的官僚體制數碼化改革運動的一部分，日本2021年9月成立了數位機構，目前由河野領導。

但日本的數碼化努力可能並不像表面上說的那麽容易。儘管政府努力逐步淘汰它們，但許多日本企業仍要求使用個人刻有印章的官方文件進行認證。《日本時報》稱，人們擺脫這些印章的速度非常緩慢。直到2019年，日本最後一家傳呼機供應商停止營業，最後一名個人用戶解釋說，這是他年邁母親首選的通訊方式。

（BBC）

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