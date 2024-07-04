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拜登辯論後首專訪惹關注 CNN：關鍵48小時 (21:53)

競逐連任的美國總統拜登上周四在首場辯論表現失利以來，一直受到來自各方要求「換馬」的壓力。美國有線新聞網絡（CNN）周四（4日）報道，拜登正面臨其政治生涯最關鍵的48小時。

CNN報道指，沒有一名總統比拜登更需要7月4日這個公共假期，指他正在拼命努力通過不斷升級的反抗來挽救他的政治生涯，惟隨着愈來愈多的民主黨人對他在辯論的「災難表現」後是否能擊敗特朗普表示懷疑，他面臨被反對他的逆流淹沒之虞。

美國廣播公司（ABC）將於美國東岸時間周五晚8時（香港時間周六早上8時）黃金時段播出拜登辯論後首場專訪，被視為他扭轉外界對他看法的重要機會。此外，民主黨國會黨團下周二早上將開會，被視為拜登能否獲得黨友議員支持的指標。

ABC周三宣布，拜登周五將就競選前景接受知名主播斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）專訪，並將於美東時間當地同晚8時（本港時間周六早上8時）播出，同時亦會公開未經編輯的拜登訪問稿。ABC本來計劃周五傍晚先播出專訪部分片段，周日再播放完整訪問，最終決定變陣作「黃金時段特備節目」。美國有線新聞網絡（CNN）周三報道，拜登曾私下向盟友承認「形勢不妙」，上述訪問和未來數天對挽救其競逐連任的前途將是關鍵，因此毅然接受訪問。

CNN報道，拜登周四跟家人在白宮共度美國獨立日假期，以在接受訪問前紓緩壓力。英國廣播公司（BBC）昨報道，拜登亦正計劃周末到威斯康星和賓夕法尼亞兩州拉票。  （CNN）

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