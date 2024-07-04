加沙停火露曙光 CNN：以哈似將達協議 (18:53)

該消息人士說，以色列官員相信，哈馬斯方面最新的回應將使雙方能夠進行詳細的談判，以達成協議。

哈馬斯周三確認，已經向調解人卡塔爾和埃及傳達了對以色列提議的回應，並重申要求全面停火。哈馬斯在同日另一份聲明說，哈馬斯政治局領導人哈尼亞已與卡塔爾和埃及方調解員交換了一些想法，並就事態發展與土耳其官員交談。

以色列情報機構摩薩德周三發聲明說，以色列方面正評估哈馬斯提出的人質獲釋提議大綱，並將向停火談判調解方通報答覆。

卡塔爾、埃及等調解方推動的加沙停火談判已持續數月，始終未能達成協議。協議主要涉及釋放以色列被扣押人員、實現加沙停火以及釋放被以色列囚禁的巴勒斯坦人。目前的停火協議談判基於美國總統拜登5月底提出的三階段停火協議提案。

另外，以色列周三空襲殺死黎巴嫩真主黨高級軍官納賽爾（Naameh Nasser）後數小時，真主黨向以色列陣地發射最少100枚火箭報復。以軍周四表示，真主黨當日再以火箭和無人機對以色列報復後，以軍襲擊黎巴嫩南部目標。

以軍指納賽爾是真主黨阿齊茲部隊指揮官，該部隊主要負責黎巴嫩西南部地區，並在以色列和黎巴嫩衝突期間，對以北部發動數百次襲擊。

納賽爾是真主黨迄今陣亡最高級軍官之一。消息人士說，納賽爾與6月遭以色列襲擊身亡的真主黨高級指揮官阿卜杜拉（Taleb Abdallah）級別相同。

（CNN／紐約時報／中新社）