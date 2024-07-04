研究：全球暖化下新西蘭旱澇更極端 (17:24)

新西蘭懷卡托大學、新西蘭大氣及水資源研究院、坎特伯雷大學等機構的研究人員，通過使用比以前更大的氣候模型數據，計算出新西蘭在全球變暖的情況下經歷極端高降雨量和低降雨量的頻率，量化了新西蘭年降雨量不均衡的狀態如何隨著全球變暖而變化。

項目負責人、懷卡托大學科學院氣候變化高級講師哈靈頓（Luke Harrington）表示，隨著全球變暖，儘管新西蘭許多地區的年均降雨量只有微小變化，但在最潮濕和最乾旱時期都會經歷降雨量的顯著變化。根據氣候模型預測，在全球氣溫較工業化前水平高3℃的情況下，新西蘭一些地區一年中最潮濕季節的降雨量可能比當前最少多10%，而最乾旱季節的降雨量可能最少減10%。

研究團隊成員、坎特伯雷大學教授弗雷姆（Dave Frame）說，隨著氣溫持續上升，可以預料新西蘭許多地區將同時出現「潮濕地區愈來愈潮濕，乾燥地區愈來愈乾燥」的糟糕情況。（新華社）