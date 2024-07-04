英國大選｜極右改革黨　續打反移民牌求突破 (11:35)

英國改革黨的政綱開門見山，承諾執政首100天內推行有7大嚴厲移民政策，包括限制移民類別、加速處理非法入境求庇個案、禁止學生簽證新申請人攜同受養人赴英、向外勞僱主徵取較高保險稅等。改革黨寄望以更激烈的反移民政策，從保守黨手上爭取票源。

黨魁法拉奇曾警告尋庇者「入侵」英國，宣稱愈來愈多年輕穆斯林「不認同英國價值」，惹來對手政黨抨擊。英國移民政策專家加德納（Zoe Gardner）向CNN表示，法拉奇的論述有如特朗普談及美國南部邊界的非法移民，能有效利用英國民眾心深處的恐懼和威脅，且他深知自己有必要比保守黨右翼更極端。

法拉奇被認為有機會拿下全英最貧困選區埃塞克斯郡克拉克頓（Clacton）的國會議席，但其競選人員近期爆出種族主義言論爭議。選前不久更有兩名改革黨候選人宣布退黨並改為支持保守黨，理由正是黨內充斥種族主義和歧視女性的氣氛。（CNN）