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英國大選｜工黨爭搶中間選民　極左被削惹反彈 (11:05)

施紀賢2020年接任英國工黨黨魁後，極力開拓中間溫和路線，在今屆大選進一步尋求削弱黨內左翼勢力，甚至派出心腹空降取代左翼黨友出選，爭取廣泛支持。惟這做法引起工黨內部左翼人士反彈，長遠或影響該黨支持度及施政。

《衛報》專欄作家貝克特（Andy Beckett）提到，在大選提前舉行消息公布約一周後，工黨突宣布英格蘭白禮頓-肯普敦選區國會議席換馬，由曾任施紀賢副幕僚長的沃德（Chris Ward）空降，代替在白禮頓出生的原議員羅素—莫伊爾（Lloyd Russell-Moyle）出選。該選區原是艱困選區，但羅素—莫伊爾2017年以當地工黨史上最大得票差距勝出，2019年大選也守住議席。惟工黨內部質疑，這位左翼政客有時「行事偏激」，並非「廣受歡迎」，以接獲投訴為名將其撤換，惹來白禮頓工黨支持者不滿。羅素—莫伊爾則批評所謂投訴是「無理取鬧和有政治動機」。

施紀賢又被指阻撓黨內激進左翼出選，英國史上首名非裔女性國會議員艾德雅（Diane Abbott）一度被阻止以工黨名義出選，前黨魁郝爾彬最終以獨立身分出選自己經營數十年的選區。施紀賢在經濟政綱偏向緊縮政策和在以哈戰爭爭議中避免強硬批評以色列，都惹來工黨傳統支持者的質疑。（Politico/衛報/紐約時報）

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