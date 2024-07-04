明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

英國大選一文了解　3大政黨政綱．形勢．選舉形式 (10:01)

英國大選周四（4日）舉行，本文簡介大選形式、選舉形勢、3個主要政黨的政綱。

●大選形式如何？

英國國會下議院650個議席全部改選，採取單選區單議席的小選區制。投票於當地時間周四早上7時至晚上10時（香港時間周四下午2時至周五凌晨5時）舉行，預計投票後開始公布票站民調結果，同晚11時開始陸續公布個別選區的當選結果，一般最遲去到周五（5日）早上7時許（香港周五下午約2時）會有完整的大致結果。

●這場選舉有何重要？

任何一個政黨贏得國會650席中的最少326席將能單獨執政，其黨魁將出任首相。按選前民調分析，施紀賢領導的工黨很可能於事隔14年再度執政，得票比例差距甚至可能是1900年創黨以來最大。

●3個主要政黨政綱

工黨

1. 設立嚴格限制政府支出的規例，尋求經濟穩定

2. 縮短國民保健服務（NHS）輪候時間

3. 設立新的邊境安全部隊，加強邊防

4. 成立公共出資的「大英能源」潔淨能源公司，推動能源安全，向油氣企業徵收高稅

5. 加強打擊反社會行為

6. 為核心教育科目增聘6500名新教師

保守黨

1. 將僱員國民保險供款比例由10%減至8%，變相減稅

2. 為自僱人士減稅

3. 為父母每周提供30小時免費託兒服務

4. 重推義務役制度，年滿18歲人士可在接受1年軍事訓練或1年內25日義務工作之間二選一

5. 最遲2030年將國防開支佔GDP比例提升至2.5%（目前約2.3%）

6. 逐年減少合法移民名額，遣送非法入境者至盧旺達來打擊非法船民

7. 調高NHS開支，幅度高於通脹率

8. 合資格首次置業人士豁免印花稅

英國改革黨（Reform UK）

1. 限制移民類別，只接受醫護等英國短缺的技術移民申請

2. 禁止曾被拒的非法入境者再申請居留

3. 迅速處理所有來自安全地區的非法入境求庇個案，必要時將申請人遞解出境

4. 褫奪犯罪移民的公民身分

5. 禁止學生簽證新申請人攜同助養者到英國

6. 打擊醫療旅遊濫用英國福利

7. 聘請外勞的僱主須繳付較高保險稅

資料來源：BBC/路透社/紐約時報/明報資料室

相關字詞﹕英國大選 英國 工黨 保守黨 英國改革黨 編輯推介

上 / 下一篇新聞