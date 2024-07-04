英國大選一文了解　3大政黨政綱．形勢．選舉形式 (10:01)

●大選形式如何？

英國國會下議院650個議席全部改選，採取單選區單議席的小選區制。投票於當地時間周四早上7時至晚上10時（香港時間周四下午2時至周五凌晨5時）舉行，預計投票後開始公布票站民調結果，同晚11時開始陸續公布個別選區的當選結果，一般最遲去到周五（5日）早上7時許（香港周五下午約2時）會有完整的大致結果。

●這場選舉有何重要？

任何一個政黨贏得國會650席中的最少326席將能單獨執政，其黨魁將出任首相。按選前民調分析，施紀賢領導的工黨很可能於事隔14年再度執政，得票比例差距甚至可能是1900年創黨以來最大。

●3個主要政黨政綱

工黨

1. 設立嚴格限制政府支出的規例，尋求經濟穩定

2. 縮短國民保健服務（NHS）輪候時間

3. 設立新的邊境安全部隊，加強邊防

4. 成立公共出資的「大英能源」潔淨能源公司，推動能源安全，向油氣企業徵收高稅

5. 加強打擊反社會行為

6. 為核心教育科目增聘6500名新教師

保守黨

1. 將僱員國民保險供款比例由10%減至8%，變相減稅

2. 為自僱人士減稅

3. 為父母每周提供30小時免費託兒服務

4. 重推義務役制度，年滿18歲人士可在接受1年軍事訓練或1年內25日義務工作之間二選一

5. 最遲2030年將國防開支佔GDP比例提升至2.5%（目前約2.3%）

6. 逐年減少合法移民名額，遣送非法入境者至盧旺達來打擊非法船民

7. 調高NHS開支，幅度高於通脹率

8. 合資格首次置業人士豁免印花稅

英國改革黨（Reform UK）

1. 限制移民類別，只接受醫護等英國短缺的技術移民申請

2. 禁止曾被拒的非法入境者再申請居留

3. 迅速處理所有來自安全地區的非法入境求庇個案，必要時將申請人遞解出境

4. 褫奪犯罪移民的公民身分

5. 禁止學生簽證新申請人攜同助養者到英國

6. 打擊醫療旅遊濫用英國福利

7. 聘請外勞的僱主須繳付較高保險稅

資料來源：BBC/路透社/紐約時報/明報資料室