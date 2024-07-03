選舉前夕表態撐工黨 英《太陽報》促「換領隊」 (23:06)

《太陽報》以「是時候換領隊」為封面標題，語帶雙關評論足球和政治，另在社論表示：「是時候改變了。」社論指出，保守黨面臨的無法解決的難題是，在經歷了14年的混亂時期後，他們已經變成了一幫烏合之眾，對內鬥比治國更感興趣。

社論補充道：「工黨仍然存在很多擔憂，但是，施紀賢通過將自己的黨派拉回英國政治的中間立場，自貝理雅以來，他贏得了執政的權利。」

《太陽報》是繼《金融時報》和《星期日泰晤士報》之後表態支持工黨。

《每日鏡報》和《衛報》也支持工黨，而《每日郵報》和《每日電訊報》則支持保守黨。親商界周刊《經濟學人》也支持工黨。

《太陽報》是英國暢銷報章之一，以在選舉中支持哪一政黨該黨必勝而聞名。

這家小報是梅鐸新聞集團的一部分，1992年自豪地宣稱：正是《太陽報》贏得了選舉，聲稱它的支持影響了1000萬讀者支持馬卓安的保守黨，使其爆冷勝選。

該報在1997年轉而支持工黨，結果由貝理雅領導的工黨連續三次獲得選舉勝利。

然而，在2009年，《太陽報》撤回了對工黨的支持，並在標題為「工黨輸了」的報道中宣布支持卡梅倫的保守黨。工黨隨後輸掉了2010年的大選。從那時起，《太陽報》一直支持保守黨。 （路透社）