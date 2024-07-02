瑞典新規定 祖父母湊孫可享育嬰補助 (22:25)

根據瑞典新法，雙親家長每人能將最多45天育嬰假轉給非監護人照顧者，例如孩子的祖父母、阿姨、叔叔等幫忙照顧孩子的人，讓這些照顧者也能申請育嬰假，並獲得育嬰補助。單親監護人最多能轉移90天育嬰假。

瑞典的育嬰假以每個小孩為單位，共480天，通常由兩名監護人平分，其中90天可獲最低補助，領取每天180克朗（132港元）；剩餘的390天則視監護人收入發放補助，補助金額約為薪水的80%。兩名監護人可互相轉讓其中390天育嬰假。

新法規定，除了監護人間互相轉讓育嬰假之外，7月起，兩名監護人每人可轉讓45天育嬰假給其他照顧者，補助金額視該照顧者收入而定。

這項新法對很多需要其他照顧者幫忙的家庭很有幫助。對還沒退休的祖父母來說，他們可以休育嬰假跟孫輩多多相處，並得到育嬰津貼；對監護人來說，有了育嬰津貼，其他人幫忙照顧孩子的意願也會更高。

瑞典社會保險局兒童家庭組組長瓦林（Alexandra Wallin）對瑞典電視台（SVT）表示，這項措施會讓單親家庭跟核心家庭在照顧小孩方面，有更多彈性與可能性。（中央社）