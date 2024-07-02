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英研究：AI答題94%測不出 (21:23)

英國一項研究發現，幾乎不可能檢測哪些試卷答案用人工智能（AI）生成。

在對英國大學考試系統最近一次測試中，幾乎所有由AI生成的答案都未被檢測出來。

雷丁大學的研究人員發現，與真實學生所答的試卷相比，AI生成的試卷答案平均得分更高。他們將研究結果發表在期刊PLOS ONE上。

AI已經證明可以在考試過關，這導致一些學校和大學禁止學生使用ChatGPT等AI工具。然而，根據這項新研究，執行這規定被證明是具有挑戰性的。

研究人員為雷丁大學心理學本科學位的五門不同課程提交了由AI回答的試卷。研究人員創建假學生身份，以提交ChatGPT-4生成且未經編輯的答案，用於可帶回家完成的網上評估。他們發現，在他們所稱的「圖靈測試」案例研究中，94%的這些答案未被閱卷員檢測到。

圖靈測試是以1950年的英國數學家和計算機科學家圖靈（Alan Turing）命名的，用於衡量機器展示類似人類智能行為的能力。

研究作者表示，這一發現「非常令人擔憂」，尤其是因為「AI生成的答案」未經研究人員修改。

他們在研究中指出：「總體而言，我們6%的檢測率很可能高估了我們在檢測真實世界中使用AI作弊的能力。」他們補充說，學生可能會修改AI生成的輸出，使其更難被檢測到。

此外，在83.4%的情況下，與同樣數量的真實學生考試隨機選取的一組相比，AI生成的答卷得分更高。

唯一的例外是涉及更抽象推理的單元，這是AI相對真實學生而言可能被難倒的。

研究人員在一份聲明中表示：「『考試圖靈測試』的結果促使全球教育部門接受新常態，這正是我們在雷丁大學所做的。」他們補充說：「我們向教職員工和學生提供新的政策和建議，既承認了使用AI工具所帶來的風險，也看到了機遇。」

鑑於這些發現，研究人員對學術誠信表示擔憂，並建議舉行監督下的面試緩解問題。

然而，隨着AI工具不斷發展並在專業環境中普及，大學可能需要探索將AI融入教育作為「新常態」的方法。

（衛報/Euronews）

相關字詞﹕人工智能（AI） 雷丁大學

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