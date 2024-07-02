水門案記者引消息：拜登近半年「明顯衰退」 (20:18)

在Anderson Cooper 360節目中，主持人Anderson Cooper詢問伯恩斯坦，「根據與你交談過的人士，你聽到了什麼消息？」伯恩斯坦回應，他與數名與拜登關係非常密切的人士談過，他們熱愛拜登、支持拜登，其中還有人為他募得巨款。他表示，這些消息人士堅信，在6月27日總統大選首場辯論會當晚，眾人看到的拜登表現「並非單一事件」，過去1年半以來，拜登已在大約15、20個場合中，在某種程度上出現辯論會中遭人詬病的糟糕表現。

伯恩斯坦指出，重要的是，上述消息確實出自親近拜登的人士之口，以及總統身邊究竟有多少人已經意識到這種情況，部分媒體記者也曾在無意中目擊這類情況。

他說：「我們今晚看到，有人宣稱總統拜登『處於最佳狀態』。然而那些支持他、熱愛他、幫助他競選、常見到他的人表示，特別是在過去6個月，（拜登）有明顯的認知及生理衰退狀況。」 （CNN/霍士新聞/中央社）