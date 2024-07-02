希臘推六天工作周 工會斥野蠻 (17:05)

官員表示，每周六天工作制只適用於提供全天候服務的私營企業。特定行業和製造業工廠的員工，可以選擇每天額外工作兩個小時或額外工作八個小時。對於加班的日數或時數，勞工可以獲得原日薪或時薪40%的加班費，公眾假期加班費率則是115%。

總理米佐塔基斯領導的親商政府表示，這一舉措是由人口萎縮和技術工人短缺的雙重威脅所迫。米佐塔基斯曾將預計的人口結構轉變描述為「計時炸彈」。據估計，債務危機2009年末爆發後的十年間，約有50萬名年輕受過教育的希臘人移民出境。

米佐塔基斯在希臘議會批准有關法律前表示，這項法案的核心既尊重員工，亦是一條「以增長為導向」的法案。

四天工作周的試驗反覆證明能提高生産力水平，研究人員歸因於專注力提高。希臘公務員工會Adedy執委會成員索蒂羅普洛斯表示：「（新法）根本沒有任何意義。當幾乎每個其他文明國家都在實行四天工作周時，希臘決定走另一條路。」

他說，這項措施之所以能夠生效，部分是因為工會權力因負債累累的雅典實施緊縮措施而被削弱。 （衛報）