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2024年7月1日星期一
美最高院:特朗普「總統官方行為」豁免被檢控
(22:38)
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美國最高法院周一（1日）以6﹕3票數裁定，就特朗普被控推翻2020年總統大選結果刑事案，特朗普在其時仍任總統的「官方行為」，享有最少部分的豁免被檢控權。（CNN）
相關字詞﹕
特朗普；豁免；最高法院
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