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拜登家人支持繼續參選　民調：45%民主黨選民認為拜登應退選 (13:08)

美國總統拜登在上周的首輪總統大選電視辯論中表現未如理想，各界要求他退選的聲音不絕。不過《紐約時報》及新聞網站Politico引述消息報道，拜登的家人均表明支持他繼續參選，又將拜登辯論表現差歸咎其幕僚，且要求開除部分高級顧問。

報道稱，拜登夫婦周末期間與子孫在大衛營聚首，家人都支持拜登繼續競逐連任，其中第一夫人吉爾及拜登兒子亨特最支持他繼續參選。家人又批評他數名合作多年的顧問辦事不力，導致拜登在辯論表現「災難」，要求將他們解僱或降職，矛頭直指高級顧問Anita Dunn；在辯論排練時扮演特朗普的總統律師Bob Bauer，他亦是Anita丈夫；以及預備辯論論點的前白宮幕僚長Ron Klain。

報道稱，家人不滿三人沒為拜登做好攻擊特朗普的準備，且拜登生病下工作過度，沒有好好休息等。家人又向拜登表示可為選舉參與更多，包括處理社交媒體等。

最新民調顯示，民主黨選民愈來愈擔心拜登的精神狀態是否適合擔任總統。CBS News/YouGov周日（6月30日）公布的民調顯示，72%受訪登記選民認為，拜登的心智和認知健康狀況不足以勝任總統一職，與較早前相同民調結果大增7個百分點；相比之下，認為特朗普心智和認知不適合任總統的選民有49%。另有民調顯示，有45%民主黨登記選民認為拜登應退選，讓位給其他候選人。（紐約時報/Politico/BBC）

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