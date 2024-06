英國極右英國改革黨(Reform UK)黨魁法拉奇(Nigel Farage)上周六(29日)晚上在英格蘭東南部一場選舉集會演講時,一幅印有俄羅斯總統普京豎起拇指圖片並寫有「我(紅心表情符號)法拉奇」的橫額突然在他背後緩緩降下,打斷了演講。反對法拉奇觀點的組織Led by Donkeys聲稱是他們策劃這場惡作劇,並在社交平台X發布相關片段。(路透社)

