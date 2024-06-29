拜登承認辯論表現欠佳惟拒退選　特朗普批拜登問題在於能力 (12:17)

美國總統大選首場辯論周四（27日）舉行後，湧現呼籲總統拜登退選的呼聲。81歲的拜登周五（28日）在北卡羅萊納州的造勢大會上承認自己在辯論的表現欠佳，但強調不會退選，且要打敗特朗普，「若我不是打從心底相信我能勝任總統一職，我不會再次參選」。
拜登在大會上明顯比辯論當日精神及「生猛」，但他在演說中表示：「我知我不再年輕，行路不像以往容易，說話不如以往順暢，辯論表現也不如以往好，但我知道怎樣講真話，分辨是非，亦知道如何做好及完成總統工作，數以百萬的美國人亦知道，如果被擊倒，要重新站起來。」
特朗普則在弗吉尼亞州集會中對支持者稱，已從拜登這個會摧毁國家的人手上取得巨大勝利，又稱拜登的問題不在於年齡，而是在於能力。
《紐時》編委會籲退選：黨內有其他更有能力的人選
另外，曾於2020年大選支持拜登的《紐約時報》編委會周五發表評論文章呼籲他退選，形容拜登若退選將是「他對公眾所能做的最偉大服務」。文中稱拜登在辯論中，未能說明其第二任期的工作目標，也未能反駁特朗普的挑釁、謊言，且不止一次未能清楚說完一句句子。
編委會指出拜登繼續參選是一場「魯莽賭博」，稱民主黨內有其他更有能力的人選可對抗特朗普，如果單純的認為選民不會介意拜登年老體弱，「這賭注是太大了」。（CNN/路透社）