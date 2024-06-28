拜登辯論表現差惹擔憂 《紐時》專欄作家籲退選 (23:36)

一名要求匿名的拜登金主稱他的表現「不合格」，並預測一些民主黨人將在8月民主黨全國大會之前重新呼籲拜登讓位給另一位候選人。

路透社周五報道，擔心的民主黨人互相交換信息，想知道拜登是否會考慮讓位。一名高級民主黨策略師表示將會有呼籲拜登讓位的聲音。

其中一把聲音來自《紐約時報》專欄作家湯馬斯佛里曼（Thomas L. Friedman）。他在周五一篇觀點文章中稱讚拜登是個好人和好總統，但為了阻止特朗普，拜登「必須站出來宣布他不會競選連任」，「拜登家族和政治團隊必須迅速聚集起來，與總統進行最艱難的對話，一場充滿愛、清晰和決心的對話。為了讓美國有最大可能在11月抵禦特朗普的威脅，總統必須站出來宣布他不會競選連任，並釋放所有他的民主黨全國大會代表」。

拜登競選團隊的聯合主席蘭德里歐在美國有線新聞網絡（CNN）上回應說：「這不太可能發生。」他預測在辯論塵埃落定後，距離選舉還有四個月的時間裏，拜登和特朗普將成為11月大選的候選人。

賓夕法尼亞州民主黨籍州長夏皮羅敦促民主黨人停止擔憂，開始行動，「拜登表現不佳，沒錯，但特朗普是個糟糕的總統」。

（路透社／紐約時報）