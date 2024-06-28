拜登辯論表現差惹擔憂 《紐時》專欄作家籲退選 (23:36)

美國總統拜登的盟友周五竭力控制他在之前一晚辯論中表現不佳所引發的恐慌。
一名要求匿名的拜登金主稱他的表現「不合格」，並預測一些民主黨人將在8月民主黨全國大會之前重新呼籲拜登讓位給另一位候選人。
路透社周五報道，擔心的民主黨人互相交換信息，想知道拜登是否會考慮讓位。一名高級民主黨策略師表示將會有呼籲拜登讓位的聲音。
其中一把聲音來自《紐約時報》專欄作家湯馬斯佛里曼（Thomas L. Friedman）。他在周五一篇觀點文章中稱讚拜登是個好人和好總統，但為了阻止特朗普，拜登「必須站出來宣布他不會競選連任」，「拜登家族和政治團隊必須迅速聚集起來，與總統進行最艱難的對話，一場充滿愛、清晰和決心的對話。為了讓美國有最大可能在11月抵禦特朗普的威脅，總統必須站出來宣布他不會競選連任，並釋放所有他的民主黨全國大會代表」。
拜登競選團隊的聯合主席蘭德里歐在美國有線新聞網絡（CNN）上回應說：「這不太可能發生。」他預測在辯論塵埃落定後，距離選舉還有四個月的時間裏，拜登和特朗普將成為11月大選的候選人。
賓夕法尼亞州民主黨籍州長夏皮羅敦促民主黨人停止擔憂，開始行動，「拜登表現不佳，沒錯，但特朗普是個糟糕的總統」。
（路透社／紐約時報）
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