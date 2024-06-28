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產豪華車贈金正恩 俄車廠用大量韓零件 (20:04)

俄羅斯總統普京上周造訪平壤，並致贈朝鮮最高領導人金正恩一輛俄產豪華車Aurus。不過，路透社引用海關資料報道，這輛車的製造廠使用的許多零組件來自韓國。

普京與金正恩上周輪流駕駛Aurus在平壤兜風，沿路有說有笑，顯示他們的反西方聯盟關係進一步加深。

2018年面世的Aurus，是俄羅斯試圖展現國內實力和減少依賴進口技術與商品的縮影。

路透社報道，Aurus的汽車製造商使用價值數以百萬計美元的進口零組件，其中許多正好來自被金正恩稱為朝鮮「頭號敵人」的韓國。

根據這些資料，俄國從韓國進口的產品包括車身零件、感測器、可程式化控制器、開關、焊接設備以及其他零件，總價值近1550萬美元。俄國還從中國、印度、土耳其、意大利及其他歐盟國家進口相關零件。

這些進口產品顯示俄羅斯持續依賴西方技術，西方則試圖切斷莫斯科與全球供應鏈的連結，對俄國入侵烏克蘭予以制裁。

紀錄也顯示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，Aurus持續大量進口外國產品，自2022年2月以來共進口價值近1600萬美元的產品，包含價值500萬美元的韓國製品。

路透社無法具體確認普京致贈金正恩的這輛車用了哪些外國零件；俄國進口這些零件並未違反制裁規定。

（路透社）

相關字詞﹕俄軍侵烏；普京；金正恩；Aurus

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