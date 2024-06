阿桑奇與美方達認罪協議　美不尋求引渡　維基解密：阿桑奇已獲釋登機離英【短片】 (09:55)

根據美國司法部的法庭文件,52歲的澳洲公民阿桑奇同意承認間諜法中一項非法取得及披露美國國防機密文件的罪名。美國司法部尋求判處阿桑奇監禁62個月,亦承認阿桑奇在倫敦貝爾馬什監獄已服的相等刑期,意味他在塞班島出庭應訊後,即可獲釋。

維基解密2010年釋出大量美國機密文件,包括美軍濫殺和虐囚等軍事紀錄和外交電文,阿桑奇因此遭美國控以18項罪名並通緝。為逃避美國引渡,阿桑奇2012年6月進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求政治庇護,藏身館內近7年後,最終於2019年4月以違反庇護條款為由取消對他的庇護。阿桑奇隨後離開使館,即被英方拘捕。美國提出引渡他回國受審,阿桑奇上訴反對,其間一直在英國囚禁至今。(路透社/美聯社)

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024