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朝俄簽《全面戰略伙伴關係協議》　普京：是兩國未來多年關係基礎【短片】 (16:21)

普京抵朝鮮　金正恩接機（法新社片段）
普京訪朝鮮　金正恩舉行歡迎儀式（法新社片段）

【16:21】俄羅斯總統普京與朝鮮最高領袖金正恩周三（19日）下午在平壤錦繡山迎賓館結束約2小時的單對單會談後，簽署了《全面戰略伙伴關係協議》。普京稱這份文件「非常重要」，是俄朝未來多年關係的基礎。

單對單會議上，金正恩向普京表示，認同俄國對烏克蘭的特別軍事行動是「為了保護主權、安全利益和領土完整」，朝鮮會予以「全力支持」。他又讚賞俄羅斯「在維護世界戰略穩定與平衡方面所承擔的重要使命和作用」。他表示在面對迅速變化的世界局勢下，朝鮮將「無條件支持俄國的所有政策」。

普京非常感謝朝鮮對俄國政策，包括在烏克蘭方面的「始終如一、堅定不移的支持」。他表示希望金正恩訪問莫斯科。（路透社/法新社）

【11:49】普京金正恩會談開始

俄羅斯總統普京和朝鮮最高領袖金正恩作為代表團成員開始在錦繡山太陽宮進行會談。（俄羅斯衛星通訊社）

【09:40】普京抵平壤　金正恩接機

俄羅斯總統普京周三（19日）凌晨抵埗朝鮮平壤機場，是他繼2000年7月後，相隔24年再次訪問朝鮮，朝鮮最高領袖金正恩到場迎接，二人握手擁抱，並走過紅地氈及檢閱儀仗隊。普京其後邀請金正恩乘坐其總統座駕，前往錦繡山迎賓館。

朝鮮官媒《朝中社》報道，二人於車上敞懷敘舊，深入交換意見，表示以此次會晤為契機，按照兩國人民的共同志向和意願進一步昇華發展朝俄關係的意志。

普京周三將與金正恩舉行一對一會談，雙方會簽署文件及見記者，並會出席音樂會、招待會，以及向二戰烈士紀念碑獻花環。（朝中社／路透社／俄羅斯衛星通訊社）

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