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G7同意用俄凍結資產利息　向烏貸款500億美元【短片】 (11:00)

澤連斯基出席G7峰會（法新社片段）

七國集團（G7）領導人峰會周四（13日）起一連3天在意大利南部普利亞舉行。首日會議後，主持今次峰會的意大利總理梅洛尼宣布，G7同意將凍結俄羅斯資產所產生的利息，向烏克蘭提供500億美元（約3900億港元）貸款，援助烏抗俄。美國總統拜登稱這是要向俄羅斯顯示「我們沒有退縮」。

自俄烏戰爭2022年爆發以來，俄羅斯約有3250億美元資產被G7及歐盟凍結，這些資產每年產生約30億美元利息。根據G7今次決定，這些利息將用於支援烏克蘭，被視為是支持烏克蘭經濟及抗俄戰事的長遠方法。上述貸款預料要到本年底才可到烏克蘭手上。

親到意大利出席會議的烏克蘭總統澤連斯基，感謝美國及其他國家對烏克蘭的支持，貸款對烏克蘭有重大象徵意義。

德國總理朔爾茨表示，今日所做是歷史性一步，亦是向俄羅斯總統普京表達非常清晰的信號，不要以為其他國家的財政問題最終會令俄方在戰爭中獲勝。

英國廣播公司（BBC）報道指出，現時大部分俄羅斯中央銀行被凍結的資產都在比利時，根據國際法，其他國家不能沒收這些資產及將之給予烏克蘭。

G7公布決定前小時，俄羅斯外長發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）批評G7利用俄國資產的做法如同罪犯行徑，又稱俄方的報復「將令歐盟極度痛苦」。（BBC/路透社/CNN）

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