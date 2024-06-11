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英國兩12歲男童持刀謀殺19歲青年罪成 (17:09)

英國兩名12歲男童去年11月在公園持刀殺害19歲男子Shawn Seesahai，周一（10日）被陪審團裁定謀殺罪成，預計今年7月判刑，相信是英國自1993年以來最年輕的謀殺案被告。

案發在去年11月，英國中部西米德蘭茲郡（West Midlands）Wolverhampton一個公園，事主Seesahai被素未謀面的兩名男生持刀襲擊，背和腿受傷，頭骨骨折，右邊肺有23厘米深的刀傷，穿入心臟。

事主被指曾要求兩被告離開公園長椅，因而激怒兩被告而被襲。其中一名被告承認擁有兇刀，但指控是另一被告刺傷事主，兩人均否認謀殺，並互相指責事主的致命傷勢由對方造成。法官表示，事主遇襲前沒有作出暴力和冒犯的行為，兩被告在案發前已拿着刀在街上遊蕩。事主的父親表示，為兩被告父母感到難過，同時希望為兒子伸張正義。

由於兩被告年紀較小，故審訊期間被匿名，他們亦毋須坐在被告席上，而是與家人及協助解釋法庭程序的人員同坐。此外，每次開庭時間不超過40分鐘，大律師和法官不會戴假髮或穿長袍。

1993年英國曾發生兒童涉及謀殺案件，兩名11歲男生綁架並虐殺2歲幼童James Bulger，他在購物中心被兩男生帶走後遇害。（衛報/獨立報）

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