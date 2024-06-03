墨西哥誕首名女總統　初步點票執政黨欣鮑姆得票至少58%當選 (14:48)

【14:48】「國家選舉委員會」（INE）快速抽樣結果顯示，61歲執政「國家復興運動」黨候選人、首都墨西哥城前市長欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）得票約58至60%勝出大選，大幅拋離主要對手Xochitl Galvez逾30%。總統洛佩斯祝賀欣鮑姆將成為墨西哥第一位女總統。

【12:03】初步點了少數選票，61歲執政黨候選人、首都墨西哥城前市長欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）一直領先，得票率約59%，不過她所屬的執政「國家復興運動」黨早前已經宣布欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）勝出選舉，有墨西哥媒體表示票站外調查結果顯示是欣鮑姆獲勝，但沒公布數據。

法新社引述民調公司Enkoll票站調查數據，欣鮑姆得票率近58%，迎來壓倒性勝利，有可能成為墨西哥首位女總統，對手Xochitl Galvez和Jorge Alvarez Maynez分別得票29%和11%。

官方臨時結果將在幾小時內公布，候選人Galvez籲支持者耐心等待官方結果。而官方正式結果估計要到周三至周五（5日至8日）才能公布。（路透社／法新社／紐約時報）