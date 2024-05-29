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美軍加沙臨時碼頭損毁暫停運　或影響人道救援 (15:39)

美國國防部周二（28日）證實，一座由美軍在加沙對開搭建、用作運送救濟物資的臨時碼頭，被大浪衝擊破壞，必須暫停運作並維修，預計需時最少1星期。這勢令加沙的人道援助工作受挫。

美國總統拜登今年3月宣布在加沙對開的地中海搭建一座離岸浮動碼頭，以減緩以色列對陸路運送救援物資的限制。工程動員約1000名美軍，耗資約3.2億美元（約25億港元），浮動碼頭由一條548米長的相連鋼板通道連接陸地。惟碼頭在上月17日起運作數天後，就發生貨車被劫掠事件，迫使聯合國世界糧食計劃署暫停行動，惟當局在加強保安後，當地天氣就開始轉壞。

美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）周二向傳媒證實，碼頭在巨浪衝擊下，部分結構鬆脫，通道要被拆下並拖至以色列南部修理，預計需要逾一星期後就可恢復運作。

不過，《華爾街日報》引述國防部官員對此表示質疑，他們私下指出現場海域十分大浪，浮動碼頭難以長期運作。美國有線新聞網絡（CNN）早前報道，浮動碼頭只能在最多3呎（約0.9米）高海浪和少於每小時15哩（約24公里）的風力下運作。

美軍中央司令部表示，截至本月24日，有1005噸援助物資從海上運送到海岸轉運站，其中903噸物資再從轉運站分發到聯合國倉庫。（綜合報道）

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