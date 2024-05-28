朝鮮射衛星失敗爆炸　歸因新研製引擎不可靠【短片】 (10:12)

朝鮮昨晚在平安北道東倉裏的西海衛星發射場，發射新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1-1」號，僅一個半小時後承認此次發射失敗。當局稱將進一步核查可能造成事故的其他因素。韓國軍方表示，當地時間昨晚10時44分許探測到朝鮮所射軍事偵察衛星的航迹，並於10時46分許發現該飛行器炸成多塊碎片落至朝方海域。

朝鮮去年5月和8月進行的兩次軍事偵察衛星發射同樣以失敗告終，並立即承認失敗。5月的發射因二級箭體點火系統故障，8月的發射因二級飛行不正常而失敗。

韓國總統辦公室昨就朝鮮發射軍事偵察衛星一事召開安全狀況檢查會議。與會者譴責朝鮮不顧韓國政府和國際社會的多次警告，繼去年11月之後再次發射軍事偵察衛星，不論成功與否，朝方的發射行為已違反聯合國安理會相關決議，是對韓半島及東北亞乃至國際社會和平安全構成威脅的挑釁行為。

日本官房長官林芳正昨晚在記者會表示，朝鮮實施了使用彈道導彈技術的發射，惟飛行器其後消失在黃海上空。（韓聯社／共同社）