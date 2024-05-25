英華裔「比特幣女王」洗黑錢罪成　判入獄6年8個月 (16:23)

檢方指出，英國警方2021年在調查中查獲內有超過6.1萬個比特幣（bitcoin）的電子錢包，是全球執法機關查獲的其中一批最大的虛擬貨幣，當時價值約14億鎊，目前價值已漲至逾30億鎊。這筆錢是由另一女子於2014至2017年間在中國進行詐騙所得。

檢方稱，簡文2007年移居英國，在一間外賣中餐館打工。她後來在社交平台微訊看到一則廣告，對方自稱是鑽石和古董貿易商人，正招聘「管家」。簡文與對方於倫敦見面後僅數周，便搖身一變成為有錢人，包括住進月租1.7萬鎊的倫敦豪宅，駕駛平治房車。她的兒子之後更從中國赴英，入讀每期學費達6000鎊的學校。

簡文又先後嘗試在倫敦購入價值2350萬鎊和1250萬鎊的超級豪宅，警方開始對其資金來源起疑，展開洗黑錢調查。簡文未能解釋資金來源，最後被捕。簡文否認洗黑錢，強調對案件毫不知情，只以為給她錢的人是一名富豪。

薩瑟克（又譯南華克）刑事法院（Southwark Crown Court）陪審團今年3月認定簡文其中一項罪名成立，但未能在另兩罪達成裁決。法官黑爾斯（Sally-Ann Hales）周五以一項洗錢罪名判簡文6年8個月監禁。法官表示，她「毫不懷疑」簡文知道自己經手的是犯罪資產。（路透社/天空新聞/每日郵報）