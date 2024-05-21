新加坡航空客機遇氣流緊急降落曼谷　73歲英漢機上疑心臟病發亡　7人危殆 (22:04)

美聯社分析飛行數據平台FlightRadar24的數據，顯示SQ321事發時身處3.7萬呎的一般巡航高度，到香港時間下午4時後不久，客機在3分鐘內急跌6000呎（約1829米），相當於每秒下跌約10米。之後客機維持在同一高度近10分鐘，然後高速下降，半小時後在曼谷降落。

新加坡航空公司在其facebook表示，該架波音777-300ER客機由倫敦飛往新加坡途中，因遇上劇烈氣流而轉飛曼谷降落，飛機於當地時間今午3時45分降落。客機當時載有211名乘客及18名機組人員。新加坡航空向死者家屬致以深切慰問，並稱已派出人員赴泰國，盡力協助所有乘客。

英國《每日鏡報》的報道稱，客機途經的區域當時正受暴風雨影響。有照片顯示機艙內一片凌亂，食物和餐具散落地上。（BBC/Khaosod English/新加坡航空facebook/每日鏡報）